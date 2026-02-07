Наибольшие траты в Грузии совершают туристы с Ближнего Востока

Туристы с Ближнего Востока лидируют по уровню расходов во время отдыха в Грузии. Только гости из Израиля за год направили в экономику страны почти $600 млн.

Ближневосточные туристы стали лидерами по расходам на отдыхе в Грузии, заявляет эксперт инвестиционной компании Galt & Taggart Татия Мамрикишвили.

Ярким примером являются туристы из Израиля, траты которых в 2025 году в Грузии составили $586 млн (около $1,5 тыс на человека за поездку). Данный показатель на 34% превышает показатели 2024 года, а по объему вливаний в грузинскую экономику Израиль занимает третье место, следуя за Россией и Турцией.

"Если посмотреть на покупательную способность туристов, то, согласно официальной статистике и данным о расходах по иностранным картам, зарегистрированным через каналы Bank of Georgia, по нашей оценке, сегментом с наибольшими расходами можно считать туристов из Ближнего Востока, включая Израиль и арабский мир"

— Татия Мамрикишвили

Доход Грузии от туризма в 2025 году вырос на 6%, достигнув $4,7 млрд. Основной вклад в этот рост внесли туристы из Израиля, стран Европейского союза и государств Восточной Азии, заявила эксперт.

Рост турпотока напрямую отражается и на статистике авиасообщения. Так, в январе 2026 года пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2873 рейса, о чем свидетельствуют данные министерства экономики и устойчивого развития Грузии.