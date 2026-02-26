Лондон вывез дипломатов из Ирана

Великобритания совершила эвакуацию сотрудников своего посольства в Иране – теперь оно работает в удаленном формате.
Британские дипломаты – сотрудники посольства Великобритании в Иране – эвакуированы в связи с эскалацией напряженности в регионе, соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Великобритании.
"Британский персонал был временно вывезен из Ирана"
– правительство Великобритании
В сообщении уточняется, что посольство продолжает функционировать, перейдя на дистанционный формат.
В последние недели на фоне возможного удара США, а также Израиля, по Ирану ряд стран призвал своих граждан покинуть территорию Ирана. Сегодня стало известно, что Госдеп санкционировал вывоз из Израиля американских дипломатов, не выполняющих критически важных функций, а также семей сотрудников посольства США.