Лондон вывез дипломатов из Ирана

Лондон вывез дипломатов из Ирана
Великобритания совершила эвакуацию сотрудников своего посольства в Иране – теперь оно работает в удаленном формате.

Британские дипломаты – сотрудники посольства Великобритании в Иране – эвакуированы в связи с эскалацией напряженности в регионе, соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Великобритании.

"Британский персонал был временно вывезен из Ирана"

– правительство Великобритании

В сообщении уточняется, что посольство продолжает функционировать, перейдя на дистанционный формат.

В последние недели на фоне возможного удара США, а также Израиля, по Ирану ряд стран призвал своих граждан покинуть территорию Ирана. Сегодня стало известно, что Госдеп санкционировал вывоз из Израиля американских дипломатов, не выполняющих критически важных функций, а также семей сотрудников посольства США.

