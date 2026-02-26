Американцы покидают Ирак и сворачивают посольство в Израиле

Американские посольства на Ближнем Востоке пользуются различной тактикой на фоне эскалации ситуации с Ираном. В Ираке проводят подготовку к ЧС и наблюдают за отлетом соотечественников, а в Израиле высылают дипкорпус.

Посольство США в иракской столице проводит тренировочные подготовки к условиям чрезвычайной ситуации. В тоже время американский посол в Израиле призвал сограждан покинуть территорию страны. Об этом сообщат международные СМИ.

Американская дипмиссия в Багдаде провела тренировки сотрудников на случай объявления в стране режима ЧС, информацию об этом предоставил аудовский новостной телеканал на арабском языке Al Hadath. Медиа также рассказало о "большом количестве американцев", покинувших пределы Ирака.

Газета The New York Times передала данные о распространенном среди американских дипломатов в Израиле письме главы ведомства Майка Хакаби с призывом покинуть территорию страны. Данное решение было передано сотрудникам дипведомства США посе разговора Хакаби с вышестоящими представителями Белого Дома.