Пакистан и Афганистан на ножах. США предлагают турецкое посредничество

Пока весь мир следил за движением американских авианосцев в районе Персидского залива и Средиземноморья и приводил дедлайны по ударам США по Ирану, в соседних Афганистане и Пакистане разгорелся свой военный конфликт.

27 февраля на границе Афганистана и Пакистана произошли очередные стычки. Кабул объявил о начале крупной военной операции в ответ на авиаудар Пакистана. Исламабад, в свою очередь, провел операцию "Газаб Лил Хак". С обеих сторон погибли десятки военных, есть сотни раненных. Накануне афганские силы, по данным местного телеканала TOLO News, продвинулись в районе Гошта провинции Нангархар и в провинции Кунар.

Глубинная причина напряженности между двумя мусульманскими странами связана с колониальным прошлым. Британские колонисты в 1893 году расчертили границу, известную как линия Дюранда. Рубеж разделил зону проживания пуштунских племен. Афганистан, где доминирующий этнос - пуштуны, не признает эту границу.

Стороны оправдываются самообороной

Власти в Кабуле оправдывают свои действия тем, что Пакистан уже около недели наносит авиаудары. Согласно информации Кабулу, войска "Талибана" уже взяли под контроль около 10 пакистанских опорных пунктов и ликвидировали 50 пакистанских солдат. Свои военные действия Афганистан завершил в полночь 27 февраля, поскольку выполнил необходимые задачи. Но в случае ответа Пакистана "любое нарушение афганской территории будет встречено огнем, сталью и местью". Афганский телеканал TOLO News также сообщает о падении пакистанского самолета.

Пакистанские власти свою операцию "Газаб Лил Хак", стартовавшую в начале недели, объяснили провокацией и неспровоцированный агрессией со стороны Афганистана. Исламабад винит Кабул в финансировании и вооружении боевиков, которые атакуют территорию Пакистана.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар утверждает, что ликвидированы как минимум 130 бойцов "Талибана" и еще 200 ранены. По данным Исламабада, уничтожены 30 пограничных постов, 36 единиц боевой техники, включая танки, артиллерию и БМП, заняты 10 постов. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф отметил, что речь идет уже об "открытой войне", так как терпение Исламабада "достигло предела".

В целом, с 2021 года, то есть после возвращения талибов к власти в Афганистане, отношения двух стран остаются напряженными. В ноябре 2023 года Пакистан организовал массовую депортацию афганских беженцев, что в Афганистане было расценено как враждебный акт. В следующем году в марте Пакистан нанес авиаудары по афганским провинциям Пактика и Хост.

Афганистан на данный момент готов к прекращению эскалации. Согласно его Минобороны, боевые действия завершились "успешно", включая захват двух военных баз, 19 пограничных постов и крупного склада боеприпасов. Однако, судя по тому, что сегодня Пакистан объявил Афганистану "открытую войну", вероятность повторения крупных боестолкновений высока. Вряд ли Исламабад оставит без ответа серьезные удары противника. Тем более, сегодня стало известно, что ВВС Афганистана ударили по ядерному объекту в Пакистане в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва и по Пакистанской военной академии в Кабуле - главному учебному центру сухопутных войск страны.

Реакция мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность эскалацией. Через спикера Стефана Дюжаррика он призвал обе стороны соблюдать международное право, особенно гуманитарное, и приоритетно защищать гражданское население.

Соседний Иран, который сам вот-вот вступит в войну с Израилем и США, устами главы МИД Аббаса Аракчи призвал к диалогу на принципах добрососедства, указав на неприемлемость вражды в месяц Рамадан. Иран готов оказать помощь в переговорах для укрепления взаимопонимания между Кабулом и Исламабадом.

Индия как противник Пакистана поддержала Афганистан. Пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсвал резко осудил пакистанские удары как "попытку внешней экспансии внутренних неудач" Пакистана, особенно во время Рамадана. Индия отрицает обвинения Исламабада в поддержке террористических групп в Афганистане и Пакистане.

С другой стороны, Китай как союзник Пакистана по антииндийской коалиции не стал выражать однобокую поддержку Исламабаду, так как имеет интересы и в Афганистане. Поэтому Пекин "глубоко обеспокоен" эскалацией. Спикер МИД Китая Мао Нин сообщила о посредничестве через свои каналы и о готовности сыграть конструктивную роль в деэскалации.

Схожую с ООН и Китаем нейтральную позицию заняла Россия. МИД РФ призвал Афганистан и Пакистан вернуться за стол переговоров и решить свой спор мирным путем. Советник министра иностранных дел Замир Кабулов подчеркнул, что Москва готова выступить посредником.

Соединенные Штаты тоже призывают к деэскалации, но решать этот конфликт хотят через Турцию. Специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад заявил, что "лучшим решением является дипломатическое соглашение между двумя странами, согласно которому ни одна из них не позволит использовать свою территорию отдельными лицами и группами для угрозы безопасности другой". Выполнение соглашения "должно контролироваться надежной третьей стороной, например, Турцией".

Хотя Дональд Трамп не упускает любой возможности решить какой-то конфликт в мире, ему нужны помощники. У Турции есть тесные связи с Пакистаном и Афганистаном, так что наравне с Россией она могла бы содействовать деэскалации.

Источник в турецком МИД сообщил агентству Reuters, что глава ведомства Хакан Фидан провел отдельные телефонные переговоры с министрами иностранных дел Пакистана, Афганистана, Катара и Саудовской Аравии по вопросам продолжающегося конфликта. Фидан в разговоре со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром отметил важность мира и стабильности и договорился о продолжении консультаций по событиям. Пакистанский министр подчеркнул, что Исламабад дал адекватный на агрессию Афганистана.

Что будет дальше и удастся ли посредникам остановить масштабную войну, посмотрим. Если же говорить глобально, то конфликт Пакистана и Афганистана, как и многие другие в Азии прогнозировали еще Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский. Ставки тут, учитывая ядерные потенциалы и большое население, оказываются даже выше, чем на Ближнем Востоке.