Авиакомпания Red Wings свяжет Новосибирск с Батуми

Red Wings объявили о старте продаж билетов на рейс Новосибирск-Батуми. Первый полет по данному направлению состоится в конце весны.

Российская авиакомпания Red Wings запустит рейс Новосибирск-Батуми. Соответствующую информацию подтвердили в самом авиаперевозчике.

Первый полет по данному направлению запланирован на 25 мая.

В пресс-службе Red Wings, что билеты на новый рейс уже поступили в продажу.

Полеты будут выполняться на самолетах Ту-204 и Ту-214. В летний сезон они будут летать из Новосибирска в Батуми два раза в неделю.

Из Новосибирска в Батуми лайнеры будут летать по понедельникам и четвергам, а в обратном направлении – по средам и воскресеньям. Время в пути до Батуми составит 5 часов 10 минут.