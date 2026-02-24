МИД Азербайджана: трагедия Ходжалы требует справедливого правосудия

Народ Азербайджана требует справедливой оценки и правосудия над организаторами и исполнителями трагедии в Ходжалы – это необходимо для предотвращения повторения подобных преступлений, заявил глава МИД страны.

Обеспечение правосудия остается ключевой задачей для предотвращения повторения таких ужасающих преступлений, как геноцид в Ходжалы, написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на своей странице в социальной сети X.

"Геноцид в Ходжалы - одно из самых тяжких преступлений, совершенных в ходе агрессии Армении против Азербайджана. В этот печальный день мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида"

- Джейхун Байрамов

Все увидели, что в мирном процессе с Арменией все инициативы исходили именно от Азербайджана. И сейчас страна развивается и делает серьезные шаги в направлении мира, и большие результаты уже налицо, отметил глава МИД Азербайджана

"В то же время мы не можем забыть нашу историю. Поэтому сегодняшняя годовщина имеет огромное значение. Как всегда, азербайджанский народ чтит память наших шехидов"

- Джейхун Байрамов