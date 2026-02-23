Трамп: многие страны продолжат платить ранее введенные пошлины

Многие страны намерены работать с США в рамках ранее заключенных контрактов – с уплатой пошлин, которые отменил Верховный суд США, заявил Трамп.

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что несмотря на решение Верховного суда США, многие государства намерены продолжать выплату Штатам согласованных ранее пошлин.

"Хорошая новость заключается в том, что почти все страны и корпорации хотят сохранить уже заключенные сделки"

– Дональд Трамп

По его словам, для стран, которые захотят заключать новые сделки, условия могут быть "намного хуже".

"Поэтому они продолжат работать по успешному направлению, согласованному до злополучного вмешательства Верховного суда"

– Дональд Трамп

Как пояснил американский президент, тарифы "сохранятся в силе, в соответствии с альтернативными, полностью правомерными с юридической точки зрения и проверенными временем законодательными актами". Он отметил, что "это чуть более сложно, но, возможно, даже лучше", так как не требует одобрения Конгресса.

Ранее на фоне решения Верховного суда Трамп объявил, что на 150 дней вводит для всех стран пошлины в размере 10%, затем он сообщил, что повышает их до 15%.