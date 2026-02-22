Отели Крыма стали чаще выбирать российские туристы для отдыха на 23 февраля

Какие самые популярные направления туризма в России 2026? Россияне чаще бронировали отели в Крыму для отдыха 2026 в период длинных выходных, приуроченных к 23 февраля.

Крым оказался в числе самых популярных направлений для путешествий у россиян - российские туристы стали чаще ездить в Крым на отдых на выходные 23 февраля, отели полуострова бронировали на 70% чаще, чем в аналогичный период прошлого года, о чем рассказали специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По данным сервиса для отельеров Travelline, в прошлом году бронирования отелей в России на 23 февраля снизились на 15% по сравнению с предыдущим годом, а в нынешнем выросли – на 35-60% в зависимости от дня"

– РСТ

Как отмечают специалисты, связано это с относительно небольшим ростом цен на отдых в отелях Крыма. Особенно это заметно на фоне невысоких средних показателей февраля, отметили в РСТ.

"Востребованы были прежде всего даты 21 и 22 февраля. Средний прирост спроса по сравнению с тем же периодом год назад составил 48% и 16% соответственно"

– РСТ

Кроме того, россияне активно в этот период выбирали для своего отдыха Сочи и Красную Поляну, где прирост по сравнению с прошлым годом составил 30% и 35% соответственно