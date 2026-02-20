США разместили разведсамолеты в Греции

Три американских стратегических разведчика RC-135W Joint Rivet замечены на греческой авиабазе Ханья. Релокация произошла на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Соединенные Штаты усилили присутствие в Восточном Средиземноморье, разместив на греческой авиабазе Ханья (остров Крит) три стратегических разведчика RC-135W. Это следует из данных Flightradar24 и ADS-B Exchange. Действия США происходят на фоне роста напряженности с Ираном.

Один из RC-135W совершил трансатлантический перелет с территории США и прибыл на Крит в понедельник. Два других самолета перебросили с катарской базы Аль-Удейд, где они находились с конца января. Изменение расположения самолетов связывают с расположением базы в непосредственной близости от Ирана.

RC-135V и RC-135W ведут разведку для выявления параметров работы радаров ПВО противника. Эти данные критически важны для последующей нетрализации радиолокационных станцияй, в том числе противорадиолокационными ракетами.