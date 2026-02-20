Удар по Ирану: решение принято?

США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни, пишет немецкое издание Bild: Вашингтон уже принял такое решение, и нападение ожидается или завтра, 23 февраля, или днем позже, утверждает экс-агент ЦРУ.

Несмотря на то, что США ведут переговоры по ядерному досье Ирана, в ходе которых стороны вплотную подошли к достижению промежуточных договоренностей и новый этап которых может пройти уже в конце текущего или в начале следующего месяца, США готовы нанести военный удар по Ирану в ближайшие два дня, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку.

"Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что правительство США якобы приняло решение о военном ударе по Ирану… источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник"

Пентагон уже сосредоточил вокруг Ирана крупнейшую военную армаду со времен войны в Ираке: в Средиземное море вошел еще один атомный авианосец, USS Gerald R. Ford, а президент Дональд Трамп говорит о переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе, но в продолжает выступать с угрозами в отношении Тегерана.

Кириаку утверждает: в администрации президента США за нанесение удара по Ирану выступают, в частности госсекретарь Марко Рубио и глава министерства войны Пит Хегсет, в то время как против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты по Ближнему Востоку, с которыми консультируется Администрация Трампа, предупредили об опасности длительных боевых действий с Ираном даже в том случае, если Белый дом ограничится краткосрочным ракетно-бомбовым ударом по ключевым иранским целям. Американское издание New York Times сообщило, что в Белом доме рассчитывают повторить в Иране опыт Венесуэлы, когда американская цель – похищение президента Николаса Мадуро – была достигнута течение нескольких часов без каких-либо потерь со стороны США. Однако эксперты, имеющие доступ к Администрации Трампа, говорят об обратном: военная конфронтация с Ираном будет долгой.