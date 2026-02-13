Египет поднимает стоимость въездной визы - СМИ

Вскоре туристические поездки в Египет для россиян станут дороже: уже в марте стоимость въездной визы в страну вырастет с 25 до 30 долларов США, сообщило египетское издание Cairo 24.

Туристические власти Египта приняли решение увеличить стоимость въездной визы в страну для туристов: новая цена начнет действовать с 1 марта текущего 2025 года, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств страны.

"Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит 30 долларов вместо 25", - сообщение

В конце минувшего 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с $25 до $45 им не принималось, было только принято решение установить максимальный размер визового сбора.

Напомним, ранее мы писали о том, что уже к нынешнему лету российских туристов начнут принимать еще два крупных египетских курорта - Александрия и Эль-Аламейн на побережье Средиземного моря. Александрийский аэропорт "Борг-эль-Араб" почти готов к приему рейсов из России и соответствует требованиям российской стороны, поэтому не исключено, что он откроется быстрее, чем воздушная гавань Эль-Аламейна, хотя точные сроки запуска рейсов пока не определены.