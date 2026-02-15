Аббас Аракчи созвонился с Гросси

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщили иранские СМИ.
Согласно публикации, стороны обсудили события, связанные с переговорами Тегерана и Вашингтона.
Аракчи и Гросси отметили важность развития диалога по вопросу иранской ядерной программы.
"Стороны также подчеркнули важность конструктивного взаимодействия и использования диалога для продвижения переговорного процесса и достижения прочного взаимопонимания"
— СМИ
Напомним, 17 февраля в Женеве состоялись переговоры США и Ирана по ядерной сделке. Как ранее отметили в иранском внешнеполитическом ведомстве, стороны достигли взаимопонимания по некоторым вопросам.