В Иране возложили ответственность за успех ядерной сделки на США

Глава МИД Ирана считает, что успех сделки на 100% зависит от США. Последний на данный момент раунд переговоров состоялся в начале текущей недели.

Мяч в переговорах по ядерной сделке в настоящее время находится на стороне Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 20 февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Все зависит от противоположной стороны"

– иранский министр

Он также сообщил, что США не просили Исламскую Республику отказаться от обогащения урана на постоянной основе, передает MSNBC.

"Эти спекуляции неправдивы. Мы не предлагали какой-либо приостановки (обогащения урана – прим. ред.). США не просили нулевого уровня обогащения"

– Аббас Аракчи

Весной 2025 года США и Иран провели пять раундов переговоров по ядерному вопросу. Очередной раунд должен был состояться в середине июня, однако из-за обострения ирано-израильского конфликта он был отменен. Две недели назад Вашингтон и Тегеран возобновили переговоры. После них президент США Дональд Трамп заявил, что они будут продолжены. Следующий раунд состоялся 17 февраля в Женеве.