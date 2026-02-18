Клуб разговорного осетинского языка открыли во Владикавказе

Разговорный осетинский язык стало можно практиковать в специально созданном клубе во Владикавказе. Вступить в него могут все желающие.

В столице Северной Осетии начала работать разговорный клуб, в котором можно практиковать осетинский язык, об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Этот проект – еще одна возможность популяризации осетинского языка. Отмечу, что в клуб может вступить любой желающий"

– Сергей Меняйло

Клуб собирается в здании Национальной научной библиотеки во Владикавказе. Участники развивают навыки осетинского языка, обсуждая различные темы.