МИД Германии еще раз призвал соотечественников покинуть Иран

Германия настоятельно просит своих граждан уехать из Ирана. В ФРГ опасаются, что в ближайшее время США нанесут удар по этой стране.

МИД Германии в очередной раз обратился к находящимся в Иране гражданам с призывом покинуть эту страну.

Министерство сделало соответствующее заявление, опасаясь возможной атаки Соединенных Штатов на Исламскую Республику, передает Spiegel.

"Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем"

– представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Он добавил, что в случае обострения ситуации оказать консульскую помощь будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что США хотят нанести ограниченный удар по военным и правительственным объектам Ирана. Таким образом Вашингтон хочет заставить Тегеран пойти на выгодные для себя условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки.