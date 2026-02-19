МИД Германии еще раз призвал соотечественников покинуть Иран

МИД Германии в очередной раз обратился к находящимся в Иране гражданам с призывом покинуть эту страну.
Министерство сделало соответствующее заявление, опасаясь возможной атаки Соединенных Штатов на Исламскую Республику, передает Spiegel.
"Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем"
– представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.
Он добавил, что в случае обострения ситуации оказать консульскую помощь будет практически невозможно.
Ранее сообщалось, что США хотят нанести ограниченный удар по военным и правительственным объектам Ирана. Таким образом Вашингтон хочет заставить Тегеран пойти на выгодные для себя условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки.