Землетрясение случилось утром в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на территории Дагестана утром 23 февраля. Подземные толчки зафиксированы на границе с Грузией.

В Дагестане сегодня было зарегистрировано землетрясение, информирует главное управление МЧС по республике.

"Поступило сообщение от дежурного специалиста дагестанской геофизической службы РАН о том, что в Цунтинском районе республики в 05:47 мск произошло землетрясение <...> на глубине 10 км, магнитудой 3,8, интенсивностью 2,5-3 балла"

– ГУ МЧС по Дагестану

Уточняется, что сейсмическая активность не привела ни к жертвам, ни к разрушениям. Жители района не обращались в связи с землетрясением в оперативные службы.

