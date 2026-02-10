Землетрясение случилось утром в Дагестане

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на территории Дагестана утром 23 февраля. Подземные толчки зафиксированы на границе с Грузией.
В Дагестане сегодня было зарегистрировано землетрясение, информирует главное управление МЧС по республике.
"Поступило сообщение от дежурного специалиста дагестанской геофизической службы РАН о том, что в Цунтинском районе республики в 05:47 мск произошло землетрясение <...> на глубине 10 км, магнитудой 3,8, интенсивностью 2,5-3 балла"
– ГУ МЧС по Дагестану
Уточняется, что сейсмическая активность не привела ни к жертвам, ни к разрушениям. Жители района не обращались в связи с землетрясением в оперативные службы.