На Кубани скоро заработают семь новых курортов

На Кубани в наступившем 2026 году заработают 7 крупных объектов в санаторно-курортной сфере, они уже готовятся к открытию, поведал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В скором времени Краснодарский край прирастет семью новыми крупными объектами санаторно-курортной сферы, которые возводятся по национальному проекту "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба администрации региона.

"Краснодарский край нацелен принимать не менее 20 миллионов гостей ежегодно. При этом для нас важно непрерывно повышать уровень сервиса и привлекательность круглогодичного отдыха в регионе. Сегодня мы фактически создаем новый образ курортов, отвечающий ожиданиям современных туристов"

- губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Это будут санатории, отели и гостиничные комплексы в Сочи, Анапе и Геленджике, в развитие инфраструктуры региона власти края инвестировали 77 млрд рублей, – рассказал Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

С введением в строй новых туристических объектов вместимость отелей и гостиниц региона вырастет более чем на 3 тыс номеров, добавил губернатор края.