Странам ЕАЭС порекомендовали страны БРИКС для приоритетной торговли

Евразийская экономическая комиссия назвала страны БРИКС, в которые наиболее выгоден экспорт продукции, произведенной предприятиями стран Евразийского экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала для стран ЕАЭС рекомендации по экспорту продуктов в страны БРИКС, в котором содержатся перечень товаров и наиболее и наименее перспективные направления их реализации.

Так, благоприятными в документе считаются условия, при которых пошлина на ввоз не превышает 10%, доля импорта из стран-конкурентов не больше 35%, а у стран ЕАЭС есть ощутимые преференции, передает "Торговля без границ".

Что касается неблагоприятных условий для торговли, то к таковым следует отнести страны, в которых применяются ввозные пошлины до 20%, а доля импорта сильных стран-конкурентов составляет до 75%, и они обладают льготным доступом, говорится в документе.

В прилагаемых документах приводится перечень стран с перспективными рынками по различным категориям товаров – так, для импорта говядины перспективным назван Иран, для свинины – Индонезия и Китай, для баранины – ОАЭ и Саудовская Аравия, для рыбы – Китай, для пшеницы – Китай и Эфиопия, для подсолнечного масла - Египет, Индия, Иран, Китай и Саудовская Аравия.

Рекомендации помогут экспортерам из стран ЕАЭС выбрать наиболее выгодные направления для поставок.