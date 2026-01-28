Армения запросила у ЕС помощь в проведении выборов – СМИ

СМИ: власти Армении запросили у ЕС "группу быстрого гибридного реагирования" для проведения парламентских выборов. Мера направлена против возможного вмешательства Москвы.

Власти Армении направили в Брюссель запрос на содействие в проведении парламентских выборов. По данным армянских СМИ, Ереван намерен этим шагом обезопасить себя от российского вмешательства, которое якобы грозит республике во время предстоящего электорального процесса.

Как передают СМИ, запрос в Брюссель подготовил глава МИД страны Арарат Мирзоян. Ереван намерен добиться отправки "группы быстрого гибридного реагирования".

Армянские СМИ сообщают, что Брюссель ранее опробовал подобные действия в отношении Молдовы. Власти ЕС признали инициативу эффективной, поэтому отправка делегации ЕС не исключается. Также есть планы создать в республике постоянную гражданскую миссию ЕС.