Армения запросила у ЕС помощь в проведении выборов – СМИ

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: власти Армении запросили у ЕС "группу быстрого гибридного реагирования" для проведения парламентских выборов. Мера направлена против возможного вмешательства Москвы.

Власти Армении направили в Брюссель запрос на содействие в проведении парламентских выборов. По данным армянских СМИ, Ереван намерен этим шагом обезопасить себя от российского вмешательства, которое якобы грозит республике во время предстоящего электорального процесса. 

Как передают СМИ, запрос в Брюссель подготовил глава МИД страны Арарат Мирзоян. Ереван намерен добиться отправки "группы быстрого гибридного реагирования". 

Армянские СМИ сообщают, что Брюссель ранее опробовал подобные действия в отношении  Молдовы. Власти ЕС признали инициативу эффективной, поэтому отправка делегации ЕС не исключается. Также есть планы создать в республике постоянную гражданскую миссию ЕС. 

