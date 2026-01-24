Армения и США исследуют новые сферы для углубления сотрудничества – Мирзоян

Глава МИД Армении сообщил о продолжающемся развитии отношений с США. По его словам, в настоящее время стороны ищут новые сферы для углубления сотрудничества.

Отношения между Арменией и Соединенными Штатами продолжают развиваться. Такое заявление сделал глава МИД РА Арарат Мирзоян, выступая 28 января в ПАСЕ.

Он подчеркнул, что стороны сейчас исследуют новые сферы и горизонты для углубления сотрудничества.

"На данный момент мы видим готовность и намерения с обеих сторон и верим, что это обеспечит наш прогресс в укреплении сотрудничества"

– Арарат Мирзоян

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в том году Ереван и Вашингтон подписали документ о стратегическом сотрудничестве, готовность к которому была подтверждена американской администрацией.

"В ходе Саммита мира 8 августа в Вашингтоне Армения и США подписали ряд меморандумов. В рамках этих меморандумов обе страны подтвердили свои намерения по углублению отношений"

– глава МИД РА

Он отметил, что Ереван и Вашингтон также завершили переговоры, которые позволят наладить взаимодействие в атомной энергетике.