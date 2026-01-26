Курорты Алматы получат целую сеть канатных дорог

Вскоре любители горнолыжного спорта смогут посетить все горнолыжные курорты под Алматы, лишь воспользовавшись новой сетью канатных дорог: они свяжут между собой свыше 160 километров лыжных трасс.

Власти Казахстана пришли к необходимости объединить горнолыжные курорты Алматинской области единой транспортной системой, основанной на канатных дорогах, заявил на заседании правительства глава Минтуризма и спорта страны Ербол Мирзабосынов.

"Появятся 30 новых канатных дорог и 161 км лыжных трасс. Это позволит снизить нагрузку в пиковые сезоны и довести турпоток до 5 млн человек. Проект имеет высокий экономический потенциал, так как расходы горнолыжного туриста составляют в среднем $350, что в 7 раз превышает затраты пляжного туриста"

- министр

Только горнолыжными курортами работа не ограничится - в Щучинско-Боровской зоне нагрузку распределят на озера Катарколь и Жукей, в Мангистау – на зоны "Теплый пляж" и "Кендирли", благоустроят пешие маршруты, смотровые площадки и визит-центры, что позволит нарастить время пребывания гостей до 10 дней и нарастить поток еще на 150 тыс человек к 2029 году, - заявил Ербол Мирзабосынов, передает Sputnik Казахстан.

Конечно, вырастет и объем инвестиций – в минувшем году в отрасль было вложено на 32% больше средств, что позволило запустить реализацию 328 туристических проектов и довести число визитеров до 10 млн человек, добавил министр.