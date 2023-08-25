КТЖ продлит маршрут турпоезда "Шелковый путь" до Таджикистана

У туристов, мечтающих попутешествовать по маршруту Великого Шелкового пути, вскоре появится возможность проехать его на туристическом поезде – он отправится в путь с 20 по 25 марта 2026 года.

Национальный перевозчик Казахстана, компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги), продлила маршрут туристического поезда "Жибек жолы" ("Шелковый путь") до Таджикистана, сообщили в национальной компании.

"Путешествие пройдет по ключевым городам Великого Шелкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы, соединяя духовные центры, древние города и современные столицы Центральной Азии"

- Казахстанские железные дороги

Программа путешествия включает в себя не только проезд по уникальному маршруту, но и экскурсии с сопровождением профессиональных гидов и трансферы, организованные туроператорами, отметили в КТЖ, передает Sputnik Казахстан.

Особо примечательно и то, что поездка пройдет с 20 по 25 марта 2026 года, в период празднования Новруза и завершения священного месяца Рамадан - времени обновления, духовного очищения и укрепления культурных связей, - отметили в компании.

Организаторы тура - АО "НК "КТЖ" при содействии "Узбекских железных дорог", Республиканской ассоциации СРО "Казахстанская индустрия туризма".