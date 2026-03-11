Azur Air досрочно завершает полеты в таиландскую Паттайю

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air, самолеты которой летают из сорока городов России по 29 международным направлениям, сегодня объявила о досрочном завершении выполнения полетов в Паттайю (Таиланд) из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С 25 марта чартерные рейсы Azur Air в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга выполняться не будут. Рейсы из этих городов на Пхукет будут продолжены"

Компания приняла решение о досрочном завершении программы авиаперелетов после рекомендации Росавиации сократить ее, чтобы урегулировать проблему с задержками и войти в расписание. Туры на рейсах Azur Air в Паттайю формировали туроператоры Anex, Fun&Sun и "Интурист", напомнили в АТОР, передает ТАСС.

При этом туристам, уже купившим туры в Паттайю на даты после 25 марта, предложили или заменить авиаперевозчика, или выбрать альтернативное направление.

Напомним, чартеры в Паттайю из Москвы и Екатеринбурга есть и у авиакомпании "Икар". Также на прямых рейсах "Аэрофлота" можно долететь в Бангкок, а оттуда добраться до Паттайи на трансфере.

Паттайя - популярный курортный город в Таиланде, расположенный в 150 км от Бангкока, известный как "столица развлечений" с активной ночной жизнью, доступными ценами, обширной семейной инфраструктурой и разнообразными пляжами, при этом у россиян это направление самой посещаемое, особенно зимой.