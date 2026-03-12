Иран нанес удар по финансовому центру в Дубае

Источники в ОАЭ сообщили о взрыве в районе Международного финансового центра в Дубае. В результате инцидента один из небоскребов получил повреждения.

Международный финансовый центр в Дубае получил повреждения в результате ударов, нанесенных Ираном вечером 12 марта. Об этом рассказали в пресс-службе властей эмирата.

Согласно информации, на фасад здания рухнули обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

После взрыва у здания выбило стекла, после чего поднялся густой дым.

В результате инцидента люди не пострадали.

