Генсек ООН обратился к Израилю и "Хезболле"

Антониу Гутерриш высказался за прекращение огня между Израилем и "Хезболлой". Он подчеркнул, что ливанскому народу не нужна эта война.

Израилю и ливанскому движению "Хезболла" необходимо прекратить войну и достичь соглашения, которое позволит Ливану превратиться в независимое и суверенное государство. Такое заявление сделал 13 марта генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Бейруте.

"Ливан оказался втянут в войну, которой не хочет его народ. Я призываю Израиль и "Хезболлах" добиться прекращения огня, остановить войну и достичь соглашения, которое позволит Ливану быть независимым и суверенным государством"

– руководитель организации

Он также рассчитывает, что его следующая поездка в страну пройдет уже в условиях мира, а государство станет там единственной властью, которая принимает решения о войне и мире.