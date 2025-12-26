В понедельник в Тбилиси заработает станция метро "Варкетили"

Уже в понедельник, 16 марта, станция Тбилисского метрополитена "Варектили", конечная на первой из двух линий городской подземки Ахметели-Варкетили, построенная в 1985 году, вернется в строй, сообщили в мэрии грузинской столицы.

Перрон станции получил новую облицовку, также был переоборудован эскалаторный тоннель, однако работы на этом не закончены – сейчас готовится проект реабилитации поврежденных конструкций верхнего вестибюля, работы с которым завершатся лишь будущим летом, передает Sputnik Грузия.

"Завершение реабилитационных работ запланировано на лето текущего года"

- мэрия Тбилиси

Необходимость ремонта станции назрела после того, как в январе 2018 года на ней после только закончившегося косметического ремонта обрушилась часть потолка, после чего пострадали 11 человек.

С 26 августа 2025 года станция "Варкетили" перешла на сокращенный режим работы - с 07:00 до 23:00, после этого времени пассажиров до конечной станции довозил специальный автобус.

Напомним, Тбилисский метрополитен – это две линии из 23 станций с одним первая длиной в 40 км проходит через весь город, длина второй - 17 км.