Власти Тбилиси приостановили проект строительства наземного метро из-за его дороговизны

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Каха Каладзе заявил, что проект наземного метро за 300 млн евро временно приостановлен из-за большой нагрузки на бюджет. Власти Тбилиси направят средства на продление подземки.

Градоначальник Тбилиси Каха Каладзе заявил, что администрация города приостанавливает реализацию проекта наземного метро. Столичные власти приняли решение направить средства на развитие подземки. 

"Когда мы начали обсуждать, насколько целесообразно тратить такие большие деньги на этот проект, учитывая острую необходимость продления линий станций метро "Театр Ахметели" и "Варкетили", мы решили временно приостановить этот проект"

– Каха Каладзе 

Как отметил мэр Тбилиси, строительство линии легкого метро обошлось бы бюджету города в 300 млн евро. По словам Каладзе, администрация грузинской столицы предположила, что трата столь значительной суммы на новый амбициозный проект поднимет волну критику, так как в городе есть более приоритетные задачи.

