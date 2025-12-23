Мэрия Тбилиси расширила грантовую программу для предпринимателей

Чтобы помочь грузинскому бизнесу с дефицитом капитала, мэрия Тбилиси утвердила список 46 получателей грантов на общую сумму 523 тыс лари ($194,8 тыс).

Администрация Тбилиси утвердила список из 46 получателей субсидий в рамках специального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства Грузии. Соответствующее решение было озвучено мэром города Кахой Каладзе на рабочем заседании.

По словам градоначальника, объем финансирования был увеличен с первоначальных 300 тыс лари ($111,7 тыс) до 523 тыс лари ($194,8 тыс). Он отметил, что такая поддержка соответствует ключевому приоритету властей — укреплению местного производства, которое рассматривается как основа устойчивого экономического роста.

Целью программы является предоставление новых возможностей предпринимателям, испытывающим дефицит стартового капитала для развития своего дела. Прием заявок стартовал 30 июля.

В рамках конкурсного отбора приоритет получили действующие бизнесы, представившие обоснованный план по закупке оборудования для модернизации и повышения эффективности своей деятельности.

Мэр заявил о намерении городской администрации и в дальнейшем активно поддерживать подобные инициативы, выделяя на них более масштабное финансирование и расширяя границы программ.