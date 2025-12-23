Поезд Тбилиси-Батуми ускорится на полчаса

Через полгода время в пути на поезде от Тбилиси до Батуми, а также обратно, по словам Ираклия Кобахидзе, сократится на полчаса.

Дорога из Тбилиси в Батуми и обратно летом будет занимать на полчаса меньше, чем сейчас, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, проведенном в честь завершения модернизации железных дорог Грузии.

По словам главы правительства сейчас ведется работа над оптимизацией операционных процессов, ликвидацией административных барьеров, продолжается цифровизация сервисов.

"В результате чего к летнему сезону 2026 года время в пути на участке Тбилиси-Батуми сократится на полчаса"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, что в рамках масштабной модернизации, стоимость которой составила порядка миллиарда лари ($370 млн), были созданы тоннели, мосты, станции и подстанции, обновлена система безопасности.