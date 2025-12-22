Вестник Кавказа

Поездов из Тбилиси в Батуми станет больше перед Новым годом

Поезд Тбилиси-Батуми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская железная дорога увеличит количество рейсов по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси в преддверии новогодних праздников.

Количество рейсов, следующих по направлению "Тбилиси-Батуми-Тбилиси", станет больше перед Новым годом, сообщили в компании "Грузинская железная дорога".

Такое решение было принято руководством ГЖД по причине роста пассажиропотока и повышенного спроса в данный период.

Уточняется, что количество поездов на направлении увеличится в период с 28 по 31 декабря.

Дополнительные поезда будут отправляться в 10:50 из Тбилиси, а из Батуми – в 18:30 по грузинскому времени (+1 мск).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
670 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.