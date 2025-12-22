Поездов из Тбилиси в Батуми станет больше перед Новым годом

Грузинская железная дорога увеличит количество рейсов по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси в преддверии новогодних праздников.
Количество рейсов, следующих по направлению "Тбилиси-Батуми-Тбилиси", станет больше перед Новым годом, сообщили в компании "Грузинская железная дорога".
Такое решение было принято руководством ГЖД по причине роста пассажиропотока и повышенного спроса в данный период.
Уточняется, что количество поездов на направлении увеличится в период с 28 по 31 декабря.
Дополнительные поезда будут отправляться в 10:50 из Тбилиси, а из Батуми – в 18:30 по грузинскому времени (+1 мск).