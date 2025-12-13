Грузия запускает "Баку-Тбилиси-Карс"

Реализация проекта железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" выходит на финишную прямую, сообщили в Грузии. В настоящее время ведутся работы по его вводу в эксплуатацию.

Железнодорожный проект "Баку–Тбилиси–Карс" практически завершен. Об этом пишут СМИ со ссылкой на гендиректора АО "Грузинские железные дороги" Лашу Абашидзе.

Он рассказал, что в настоящее время идет процесс подготовки необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Оценивая значимость проекта "Баку-Тбилиси-Карс", Абашидзе отметил, что он очень важен для Грузии, так как напрямую соединяет ее с Турцией и открывает дополнительные возможности для привлечения грузопотоков в направлении республики.

Помимо этого, гендиректор АО "Грузинские железные дороги" сообщил, что объемы контейнерных перевозок из Китая по данному маршруту уже удалось нарастить на 40–50%. Он добавил, что в ближайшие годы этот рост продолжится.

Почему Грузия так долго строила БТК?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал две причины, по которым до сих пор не сдан в эксплуатацию модернизированный грузинский участок дороги "Баку-Тбилиси-Карс", официально открытой более восьми лет назад, 30 октября 2017 года.

"Первая причина – финансовая. Дело в том, что у Грузии нет своих собственных денег на реализацию таких крупных и затратных инфраструктурных проектов, как строительство и модернизация железной дороги от азербайджанской границы до турецкой границы. Поэтому для выполнения своих обязательств по проекту "Баку-Тбилиси-Карс" Грузии требовалось получить внешнюю финансовую поддержку, для чего приходилось доказывать надобность этих инвестиций. БТК тут не единственный подобный случай – многие экономические проекты в Грузии годами ждут правильного и нужного финансирования", - прежде всего сказал он.

"Вторая причина – политическая. В последние несколько лет в Грузии идет довольно жесткая внутренняя политическая борьба, которая оттягивает на себя слишком много ресурсов властей. На фоне этой борьбы такие проекты, которые еще и нуждаются в международной поддержке для реализации, оказались если не под угрозой срыва, то как минимум не в центре внимания правительства. Поэтому модернизация грузинского участка "Баку-Тбилиси-Карс" и полноценный запуск дороги в эксплуатацию растянулись на годы", - пояснил Арчил Сихарулидзе.

Подход Грузии к "Баку-Тбилиси-Карс"

При этом, подчеркнул эксперт, власти Грузии придают крайне важное значение реализации проекта "Баку-Тбилиси-Карс" и выхода железной дороги на проектную мощность грузоперевозок, поскольку это обеспечит Тбилиси постоянные поступления в бюджет за сет транзитных сборов.

"Хотя работы велись довольно долго, подход Грузии к проекту не изменилось, он тот же, что был изначально. С точки зрения Тбилиси, эта дорога нацелена на то, чтобы вовлечь республику в региональные и межрегиональные транзитные грузоперевозки. Грузия была и остается важной страной, когда дело касается того или иного транзита через Южный Кавказ по географическим и политическим – из-за отсутствия прямого транспортного сообщения Армении с Азербайджаном и Турцией – причинам", - отметил он.

"Сейчас появился дополнительный мотив активизировать работы по "Баку-Тбилиси-Карс". На фоне того, что сейчас обсуждается проект "Маршрута Трампа", который через Армению соединит Азербайджан с Турцией, у Грузии возникла необходимость максимально актуализировать себя как страну-транзитера и доказать, что все наши мощности, которые уже есть, могут быть расширены и усилены. Кроме того, Грузии нужно продемонстрировать готовность вовлекаться в другие форматы регионального транспортного сотрудничества – прямо или косвенно", - заключил Арчил Сихарулидзе.