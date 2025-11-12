Вестник Кавказа

Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс вскоре откроется – Грузия

Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс вскоре откроется – Грузия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии анонсировали скорый запуск железнодорожной ветки Баку-Тбилиси-Карс. Дорога укрепит связи в регионе.

Вскоре состоится открытие международной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, объявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили.

"Очень скоро Азербайджан, Турция и Грузия будут праздновать открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс, который сыграет важную роль для нашей страны, а также для региона"

– Мариам Квривишвили

Министр добавила, что скоро пройдет торжественное открытие проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Также она рассказала о планах по укреплению транзитной роли Грузии, для этого в ближайшие годы в "Грузинские железные дороги" будет инвестирован 1 млрд лари ($370 млн).

Отметим, что в ноябре в Тбилиси сообщали, что уже к началу 2026 года пропускная способность маршрута БТК может возрасти втрое. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1000 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.