Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс вскоре откроется – Грузия

Власти Грузии анонсировали скорый запуск железнодорожной ветки Баку-Тбилиси-Карс. Дорога укрепит связи в регионе.

Вскоре состоится открытие международной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, объявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили.

"Очень скоро Азербайджан, Турция и Грузия будут праздновать открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс, который сыграет важную роль для нашей страны, а также для региона"

– Мариам Квривишвили

Министр добавила, что скоро пройдет торжественное открытие проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Также она рассказала о планах по укреплению транзитной роли Грузии, для этого в ближайшие годы в "Грузинские железные дороги" будет инвестирован 1 млрд лари ($370 млн).

Отметим, что в ноябре в Тбилиси сообщали, что уже к началу 2026 года пропускная способность маршрута БТК может возрасти втрое.