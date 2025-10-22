Пропускная способность Баку-Тбилиси-Карс вырастет втрое

Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс утроит пропускную способность к концу текущего года, рассказала представитель грузинской стороны.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сможет перевозить втрое больше грузов уже к 2026 году, рассказала замруководителя департамента по продвижению экспорта агентства Enterprise Georgia, действующего при Минэкономики Грузии, Кетеван Кебуладзе.

Соответствующее заявление она сделала в ходе презентации отчета Азиатского банка развития "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025), которая проходила в Баку.

Кебуладзе также поведала о ходе создания глубоководного порта Анаклия. Она отметила, что работы продолжаются. Замглавы департамента также уточнила, что, согласно плану, на начальном этапе порт добавит 600 000 TEU вместимости. Первое судно сможет войти в него к 2029 году.

"Помимо физических связей, которые мы развиваем, мы создаем цифровые коридоры и внедряем морское "единое окно" и системы портового сообщества"

– Кетеван Кебуладзе

По ее словам, благодаря данным инициативам, коридоры не только играют роль логистических путей, они также получают значение как информационные магистрали, причем на мировом уровне.