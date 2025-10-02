Грузия начнет модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2026 году

Власти Грузии с 2026 года начнут модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Планируется строительство терминала в Ахалкалаки.
Глава "Грузинских железных дорог" Лаша Абашидзе заявил, что власти страны начнут модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс со следующего года.
"Со следующего года мы начнем активно совершенствовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК)"
– Лаша Абашидзе
Как отметил Абашидзе, БТК является одним из самых перспективных проектов в регионе. Грузинская сторона планирует строительство логистического комплекса в Ахалкалаки.
По словам главы ГЖД, пропускная способность дороги составляет порядка 5 млн тонн грузов. Как подчеркнул Абашидзе, Грузия планирует в течение двух лет значительно нарастить скорость и безопасность перевозок.