Грузия начнет модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2026 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии с 2026 года начнут модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Планируется строительство терминала в Ахалкалаки.

Глава "Грузинских железных дорог" Лаша Абашидзе заявил, что власти страны начнут модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс со следующего года. 

"Со следующего года мы начнем активно совершенствовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК)"

– Лаша Абашидзе

Как отметил Абашидзе, БТК является одним из самых перспективных проектов в регионе. Грузинская сторона планирует строительство логистического комплекса в Ахалкалаки. 

По словам главы ГЖД, пропускная способность дороги составляет порядка 5 млн тонн грузов. Как подчеркнул Абашидзе, Грузия планирует в течение двух лет значительно нарастить скорость и безопасность перевозок.

