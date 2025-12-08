Вестник Кавказа

Москва и Тель-Авив обсуждают возможность передачи Александровского подворья – источник

Старый город Иерусалима
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Представители России и Израиля, по данным источника, контактируют по вопросу передачи российской стороне Александровского подворья в Иерусалиме.

Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России – стороны ведут диалог по этому вопросу, рассказал источник.

"Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся"

– источник

По его словам, власти Израиля могут согласиться на такой вариант развития событий в "благоприятный политический момент", пишет ТАСС.

Напомним, что земля, на которой построено Александровское подворье в Старом городе Иерусалима, была куплена Александром II в 1859 году. Здания на ней были построены Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Однако после революции 1917 года право собственности на эту землю было оспорено. После обращения президента России Владимира Путина к Нафтали Беннету, который тогда был премьер-министром Израиля, Иерусалимский окружной суд принял решение, согласно которому вопрос должен рассматриваться только правительством страны, а суд к нему не имеет никакого отношения.

