Президент Израиля еще не принял решение по вопросу о помиловании Нетаньяну

Вопрос о помиловании Нетаньяху остается на рассмотрении Герцога. Президент ожидает рекомендаций Минюста Израиля, чтобы принять решение, сообщает Kan.

Решение президента Израиля Ицхака Герцога по вопросу помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху еще не принято, Герцог продолжает рассматривать просьбу премьера о помиловании, передает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Сообщается, что глава государства перед принятием решения намерен получить рекомендации уполномоченных сотрудников министерства юстиции Израиля.

По данным Kan, подход президента остался неизменным даже после заявлений Нетаньяху о том, что он не собирается уходить из политики в обмен на помилование.

Напомним, о том, что израильский премьер подал прошение о помиловании на имя президента стало известно 30 ноября. Документ был передан на рассмотрение в Минюст страны. Окончательное решение остается за Герцогом.