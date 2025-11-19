В чем обвиняют Нетаньяху: прошение о помиловании, ордер на арест; другие коррупционные скандалы в Израиле

Биньямин Нетаньяху, занимающий пост премьер-министра Израиля, стал первым в истории страны действующим главой правительства, представшим перед судом в качестве обвиняемого по уголовному делу. Однако за последние десятилетия под подозрение или обвинение попадали другие и премьер-министры и ключевые государственные деятели Израиля.

Расскажем, в чем обвиняют Нетаньяху, что ему грозит, что известно о прошении помиловать Нетаньяху, а также какие еще громкие коррупционные скандалы были в Израиле.

Что случилось с Нетаньяху?

Биньямин Нетаньяху обвиняется по трем отдельным уголовным делам. Обвинения были официально предъявлены ему Генеральной прокуратурой в ноябре 2019 года, когда он также занимал пост премьер-министра. В настоящее время судебный процесс продолжается.

На всех этапах процесса Нетаньяху категорически отрицает свою вину, называя судебное преследование политически мотивированной "охотой на ведьм", организованной оппонентами, левыми активистами и враждебно настроенными представителями правоохранительной системы.

В чем обвиняют Нетаньяху?

Дело 1000 ("Дело о подарках"): Нетаньяху и его жена Сара обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Следствие утверждает, что с 2007 по 2016 год чета Нетаньяху систематически получала от бизнесменов роскошные подарки на общую сумму около 700 тысяч шекелей (примерно $186 тысяч на момент обвинения). В список подарков входили шампанское премиум-класса, сигары и ювелирные изделия. Основными дарителями выступили израильско-американский кинопродюсер Арнон Милчен и австралийский миллиардер Джеймс Пакер. В обмен на это Нетаньяху якобы лоббировал интересы Милчена, в частности, ходатайствуя о продлении его американской визы и продвигая закон о налоговых льготах, который мог бы принести Милчену финансовую выгоду.

Дело 2000 ("Дело Нетаньяху-Мозеса"): в этом деле Нетаньяху также инкриминируют мошенничество и злоупотребление доверием. Согласно обвинению, в период между 2008 и 2014 годом он вел переговоры с Арноном Мозесом, владельцем крупнейшей газеты "Едиот Ахронот". Предметом переговоров была предполагаемая сделка: Нетаньяху должен был продвигать закон, ограничивающий тираж и распространение конкурирующей бесплатной газеты "Исраэль Хайом", что пошло бы на пользу "Едиот Ахронот". Взамен издание обещало предоставлять Нетаньяху более благоприятное медийное освещение. Законопроект внесли в Кнессет, но в итоге не приняли.

Дело 4000 ("Дело Безек"): наиболее серьезное из трех дел, где Нетаньяху обвиняется еще и во взяточничестве, которое в израильском законодательстве карается лишением свободы на срок до 10 лет. Обвинение утверждает, что в 2012-2017 годах, занимая пост министра связи, Нетаньяху осуществлял действия, приносившие многомиллионную финансовую выгоду телекоммуникационному гиганту "Безек". Эти действия включали одобрение прибыльного слияния и другие регуляторные решения. Взамен, как утверждает следствие, владелец "Безека" Шауль Элович, который также контролировал популярный новостной сайт Walla!, давал указания обеспечивать Нетаньяху и его семье положительное освещение в СМИ, редактировать и удалять критические материалы.

Кроме того, вдобавок к ордену на арест Нетаньяху из-за преступлений против человечности в Газе, выданному МУС в прошлом году, ордер на арест был выдан в начале ноября в Турции. Но эти решения носят символический характер, пока Нетаньяху находится на территории Израиля, которая не подпадает под юрисдикцию МУС и Турции. Однако они ограничивают его возможности для международных поездок.

Что грозит Нетаньяху?

Если Биньямин Нетаньяху будет признан виновным по всем обвинениям в коррупционных делах, ему грозит тюремное заключение. Однако конкретные сроки будут определены судом только после вынесения приговора, а сам процесс может занять годы.

Статья 290 ("получение взятки") - получение выгоды за совершение служебного действия, до 10 лет лишения свободы и/или штраф;

Статья 284 ("мошенничество и обман общественного доверия") - злоупотребление доверием при исполнении служебных обязанностей. До 3 лет лишения свободы;

Статья 415 ("мошенничество") - обман или введение в заблуждение с целью получения выгоды. Штраф или лишение свободы на срок, который устанавливает суд.

Судебный процесс, начавшийся в мае 2020 года, далек от завершения. После этапа представления доказательств и показаний (которые Нетаньяху неоднократно откладывал) последуют вынесение приговора и возможные апелляции, на что могут уйти еще несколько лет.

Что известно о помиловании Нетаньяху?

30 ноября офис президента Израиля Ицхака Герцога подтвердил, что от адвокатов Нетаньяху поступило официальное прошение о помиловании. В 111-страничном документе Нетаньяху не признает вину и не выражает раскаяния. Вместо этого основными доводами в пользу помилования названы:

Интересы государства: утверждается, что продолжение судебного процесса глубоко раскалывает израильское общество в критический для безопасности страны момент, когда Израиль ведет активные военные действия на нескольких фронтах. Помилование, по мнению авторов прошения, позволит Нетаньяху сосредоточиться на управлении страной и ее укреплении без отвлечения на судебные тяжбы;

Внешняя поддержка: в ходатайстве содержится ссылка на публичную поддержку со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее призывал президента Герцога помиловать Нетаньяху;

Отрицание вины: позиция защиты остается неизменной - Нетаньяху настаивает на своей полной невиновности.

Согласно закону, прошение было направлено в Департамент по помилованиям при Министерстве юстиции. Специалисты департамента должны изучить дело и подготовить рекомендацию для президента. Хотя президент традиционно следует этой рекомендации, юридически он не обязан этого делать и принимает окончательное решение самостоятельно. Пресс-служба президента Герцога заявила, что запрос будет рассмотрен "ответственно и добросовестно" после получения всех необходимых заключений.

Политическая и общественная реакция была в основном негативной:

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что помилование будет невозможным без признания вины, раскаяния и ухода из политической жизни (при этом с юридической точки зрения признание вины для помилования не требуется);

В тот же день у резиденции президента в Тель-Авиве прошла акция протеста с участием граждан и политиков оппозиции, требовавших отклонить прошение.

Какие громкие коррупционные скандалы были в Израиле?

История коррупционных расследований в Израиле не ограничивается делом Нетаньяху. Коррупционные скандалы затрагивали представителей разных партий и ветвей власти, от левоцентристских до правых.