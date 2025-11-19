В чем обвиняют Нетаньяху: прошение о помиловании, ордер на арест; другие коррупционные скандалы в Израиле

Расскажем, в чем обвиняют Нетаньяху, что ему грозит, что известно о прошении помиловать Нетаньяху, а также какие еще громкие коррупционные скандалы были в Израиле.
Что случилось с Нетаньяху?
Биньямин Нетаньяху обвиняется по трем отдельным уголовным делам. Обвинения были официально предъявлены ему Генеральной прокуратурой в ноябре 2019 года, когда он также занимал пост премьер-министра. В настоящее время судебный процесс продолжается.
На всех этапах процесса Нетаньяху категорически отрицает свою вину, называя судебное преследование политически мотивированной "охотой на ведьм", организованной оппонентами, левыми активистами и враждебно настроенными представителями правоохранительной системы.
В чем обвиняют Нетаньяху?
- Дело 1000 ("Дело о подарках"): Нетаньяху и его жена Сара обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Следствие утверждает, что с 2007 по 2016 год чета Нетаньяху систематически получала от бизнесменов роскошные подарки на общую сумму около 700 тысяч шекелей (примерно $186 тысяч на момент обвинения). В список подарков входили шампанское премиум-класса, сигары и ювелирные изделия. Основными дарителями выступили израильско-американский кинопродюсер Арнон Милчен и австралийский миллиардер Джеймс Пакер. В обмен на это Нетаньяху якобы лоббировал интересы Милчена, в частности, ходатайствуя о продлении его американской визы и продвигая закон о налоговых льготах, который мог бы принести Милчену финансовую выгоду.
- Дело 2000 ("Дело Нетаньяху-Мозеса"): в этом деле Нетаньяху также инкриминируют мошенничество и злоупотребление доверием. Согласно обвинению, в период между 2008 и 2014 годом он вел переговоры с Арноном Мозесом, владельцем крупнейшей газеты "Едиот Ахронот". Предметом переговоров была предполагаемая сделка: Нетаньяху должен был продвигать закон, ограничивающий тираж и распространение конкурирующей бесплатной газеты "Исраэль Хайом", что пошло бы на пользу "Едиот Ахронот". Взамен издание обещало предоставлять Нетаньяху более благоприятное медийное освещение. Законопроект внесли в Кнессет, но в итоге не приняли.
- Дело 4000 ("Дело Безек"): наиболее серьезное из трех дел, где Нетаньяху обвиняется еще и во взяточничестве, которое в израильском законодательстве карается лишением свободы на срок до 10 лет. Обвинение утверждает, что в 2012-2017 годах, занимая пост министра связи, Нетаньяху осуществлял действия, приносившие многомиллионную финансовую выгоду телекоммуникационному гиганту "Безек". Эти действия включали одобрение прибыльного слияния и другие регуляторные решения. Взамен, как утверждает следствие, владелец "Безека" Шауль Элович, который также контролировал популярный новостной сайт Walla!, давал указания обеспечивать Нетаньяху и его семье положительное освещение в СМИ, редактировать и удалять критические материалы.
Кроме того, вдобавок к ордену на арест Нетаньяху из-за преступлений против человечности в Газе, выданному МУС в прошлом году, ордер на арест был выдан в начале ноября в Турции. Но эти решения носят символический характер, пока Нетаньяху находится на территории Израиля, которая не подпадает под юрисдикцию МУС и Турции. Однако они ограничивают его возможности для международных поездок.
Что грозит Нетаньяху?
Если Биньямин Нетаньяху будет признан виновным по всем обвинениям в коррупционных делах, ему грозит тюремное заключение. Однако конкретные сроки будут определены судом только после вынесения приговора, а сам процесс может занять годы.
- Статья 290 ("получение взятки") - получение выгоды за совершение служебного действия, до 10 лет лишения свободы и/или штраф;
- Статья 284 ("мошенничество и обман общественного доверия") - злоупотребление доверием при исполнении служебных обязанностей. До 3 лет лишения свободы;
- Статья 415 ("мошенничество") - обман или введение в заблуждение с целью получения выгоды. Штраф или лишение свободы на срок, который устанавливает суд.
Судебный процесс, начавшийся в мае 2020 года, далек от завершения. После этапа представления доказательств и показаний (которые Нетаньяху неоднократно откладывал) последуют вынесение приговора и возможные апелляции, на что могут уйти еще несколько лет.
Что известно о помиловании Нетаньяху?
30 ноября офис президента Израиля Ицхака Герцога подтвердил, что от адвокатов Нетаньяху поступило официальное прошение о помиловании. В 111-страничном документе Нетаньяху не признает вину и не выражает раскаяния. Вместо этого основными доводами в пользу помилования названы:
- Интересы государства: утверждается, что продолжение судебного процесса глубоко раскалывает израильское общество в критический для безопасности страны момент, когда Израиль ведет активные военные действия на нескольких фронтах. Помилование, по мнению авторов прошения, позволит Нетаньяху сосредоточиться на управлении страной и ее укреплении без отвлечения на судебные тяжбы;
- Внешняя поддержка: в ходатайстве содержится ссылка на публичную поддержку со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее призывал президента Герцога помиловать Нетаньяху;
- Отрицание вины: позиция защиты остается неизменной - Нетаньяху настаивает на своей полной невиновности.
Согласно закону, прошение было направлено в Департамент по помилованиям при Министерстве юстиции. Специалисты департамента должны изучить дело и подготовить рекомендацию для президента. Хотя президент традиционно следует этой рекомендации, юридически он не обязан этого делать и принимает окончательное решение самостоятельно. Пресс-служба президента Герцога заявила, что запрос будет рассмотрен "ответственно и добросовестно" после получения всех необходимых заключений.
Политическая и общественная реакция была в основном негативной:
- Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что помилование будет невозможным без признания вины, раскаяния и ухода из политической жизни (при этом с юридической точки зрения признание вины для помилования не требуется);
- В тот же день у резиденции президента в Тель-Авиве прошла акция протеста с участием граждан и политиков оппозиции, требовавших отклонить прошение.
Какие громкие коррупционные скандалы были в Израиле?
История коррупционных расследований в Израиле не ограничивается делом Нетаньяху. Коррупционные скандалы затрагивали представителей разных партий и ветвей власти, от левоцентристских до правых.
- Эхуд Ольмерт (премьер-министр в 2006-2009): получение денежных конвертов на сотни тысяч шекелей от бизнесмена Морриса Талянски и взяточничество при застройке Иерусалима. Был осужден и приговорен к 6 годам тюрьмы (позже сокращено до 18 месяцев), штраф - миллион шекелей. Стал первым в истории Израиля экс-премьером, отбывшим тюремный срок;
- Ариэль Шарон (премьер-министр в 2001-2006): расследование о предполагаемом получении крупных взяток от бизнесменов в обмен на политические услуги в конце 1990-х. Сам Шарон не был инкриминирован из-за недостатка доказательств и тяжелой болезни. Его сын Омри Шарон был осужден за незаконный сбор средств и отбыл непродолжительный тюремный срок;
- Эзер Вейцман (президент в 1993-2000) - получение в 1980-х-1990-х годах, будучи депутатом и министром, около $500 тысяч от французского бизнесмена Эдуара Саруси. Ушел в отставку с поста президента в 2000 году. Формального обвинения не предъявлялось, так как к моменту завершения расследования истек срок давности;
- Арье Дери (министр, лидер партии "Шас"): взяточничество, мошенничество при работе в МВД (1999), уклонение от уплаты налогов (2022) - осужден и отбыл 22 месяца в тюрьме, в 2023 был отстранен от министерских должностей.