Что за страна Израиль: границы, климат, устройство и ресурсы

Израиль - одна из стран, которая появилась в середине XX века в результате глобальной геополитической перестройки мира. Экономика страны, которая по площади в два раза меньше Московской области, сегодня 27-я в мире. Как устроен и с кем граничит Израиль, какой там климат, кто в там живет и на чем он зарабатывает?

Израиль на карте мира

Израиль, официальное название которого Государство Израиль, расположен на материке Евразия, в азиатской его части, именуемой Передняя Азия. Регион, в котором находится Израиль - Ближний Восток. На севере Эрец-Исраэль, как еще называют Израиль, граничит с Ливаном, на северо-востоке - с Сирией, на востоке и юго-востоке - с Иорданией, на юго-западе - с Египтом. На Западе Израиль омывается восточной частью Средиземного моря. Небольшая территория на юге, в том числе город Эйлат, находится на берегу Красного моря (залива Акаба).

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как образовалась страна Израиль?

История Израиля или Иудеи - это еще одно название ближневосточного государства - длинная и очень сложная. В различные исторические периоды страна была частью Вавилонии, Древнего Египта, Греции, Римской Империи, Арабских халифатов и Османской Империи. До того как появился Израиль, территория, на которой он сейчас находится, называлась Палестина, с 1920 по 1947 год она управлялась Великобританией. В 1947 году Генассамблея ООН приняла решение о разделе Палестины на собственно Палестину и Израиль. Спустя полгода, в мае 1948 года Израиль провозгласил независимость.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из всех вариантов названия для нового государства был выбран ”Израиль”. Это название, точнее, имя, которым Бог нарек Иакова, родоначальника 12 колен израилевых, после борьбы с ним. Возможные значения слова ”Израиль” - ”тот, кто боролся с Богом” или ”Бог утверждает”.

Как устроен Израиль и кто там живет?

Израиль вырос из еврейских поселений, которые начали появляться на территории Палестины в конце XIX века. Евреи составляют три четверти из 9,5 млн человек, проживающих в стране. Одна пятая населения - арабы, преимущественно палестинцы-мусульмане, еще 10% - представители других национальностей, в том числе арабы-друзы.

Иерусалим - самый крупный израильский город и столица с населением почти в миллион человек. Второй по численности город - Тель-Авив с населением в 430 тысяч человек, на третьем месте - Хайфа, где более 250 тысяч жителей. Всего в Израиле 86 городов. Самые популярные города курорты страны: Тель-Авив, Бат-Ям, Ашдод, Нетания, Ашкелон, Хайфа, Эйлат и Герцлия. Мертвое море, соленое озеро на границе c Иорданией, считается лечебным и ежегодно привлекает множество туристов, а Иерусалим - город, где находятся святые места иудаизма, христианства и ислама.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Кто руководит Израилем?

С точки зрения государственного устройства Израиль - парламентская республика, руководит которой премьер-министр. Сегодня самый главный в стране - премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В Израиле есть должность президента, ее занимает Ицхак Герцог, однако она носит преимущественно церемониальный характер: все решения принимает кабинет премьер-министра.

© Фото: Сайт президента России

На каком языке говорят в Израиле?

Официальный язык Государства Израиля - иврит. Его знает большинство населения страны, вне зависимости от национальности. 18% арабов, проживающих в Израиле, говорят на арабском, у которого особый статус в рамках законодательства страны. На русском общаются около 20% жителей Израиля, в основном иммигранты из стран СССР.

Какая в Израиле религия?

Израиль называет себя еврейским и демократическим государством, официальной религии в котором нет. При этом большинство жителей страны евреи, исповедующие иудаизм. Среди иудеев выделяют две большие группы: ашкенази и сефарды. Арабское меньшинство страны - в основном мусульмане-шииты. Около 2% жителей Израиля относят себя к христианам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой климат в Израиле?

Израиль - средиземноморская страна, климатические условия которой варьируются в зависимости от региона. Всего в Израиле четыре географических региона:

Средиземноморская (израильская) прибрежная равнина

горные районы северного и центрального Израиля. На севере расположена самая высокая гора страны - Мерон (1208 метров)

Великая рифтовая долина

пустыня Негев.

На территории страны наблюдаются два ярко выраженных сезона: прохладная и дождливая зима, продолжающаяся с октября по апрель, и засушливое, жаркое лето с мая по сентябрь. Среднегодовая температура на средиземноморском побережье Израиля в тёплые месяцы около +30 °C, в холодные она опускается до +16 °C. В пустыне Негев, занимающей больше половины территории Израиля (южная часть страны), летом температура поднимается выше +46 °C. Осадки, уровень которых ниже нормы, выпадают около 60 дней в году в сезон дождей.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Водные ресурсы Израиля

Израиль испытывает нехватку воды, поэтому все водные ресурсы государства задействованы: три четверти идут на ирригационную систему, остальное - на промышленные и бытовые цели. Главный пресный водоём - Тивериадское озеро или, как его еще называют, Галилейское море, в которое впадает, в том числе река Иордан. Другие важные для Израиля реки - Яркон, Кишон и Ярмук. Помимо озера и рек, еще один источник пресной воды в стране - подземные воды.

Какой в Израиле календарь?

Летоисчисление в Израиле ведется по еврейскому лунно-солнечному календарю, по которому сейчас 5785 год. Этот календарь наряду с григорианским, официальный в стране.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

На чем зарабатывает Израиль?

Израильская валюта - новый израильский шекель. За один шекель можно купить 22 рубля. Основной источник дохода государства - высокие технологии и промышленность. Среди ресурсов страны - природный газ, крупные месторождения которого были обнаружены в израильской части Средиземного моря, а также калий, бром и магний, добываемые в Мёртвом море. Нефти в Израиле мало. Сельскохозяйственный сектор страны также считается одним из важных ресурсов экономики, поскольку несмотря на засушливый климат, Израилю удалось достигнуть значительных успехов с помощью передовых технологий.