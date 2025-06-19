Почему воюют Иран и Израиль: в чем суть и причина конфликта 2025?

Конфликт между Израилем и Ираном вспыхнул 13 июня. Как развивались отношения Ирана и Израиля? Каковы причины конфликта Ирана и Израиля? Из-за чего начался конфликт Ирана и Израиля в 2025 году?

Военное противостояние между Ираном и Израилем продолжается. Стороны наносят удары по военным и ядерным объектам, жертвами которых стали десятки человек. Отношения Ирана и Израиля имеют сложный характер. Страны когда-то были союзниками, но сегодня это непримиримые враги.

Отношения Ирана и Израиля

Иран и Израиль вплоть до Исламской революции были союзниками. Страны активно сотрудничали в экономической и военной сферах. Но с изменением обстановки на Ближнем Востоке отношения между Тель-Авивом и Тегераном стали стремительно ухудшаться.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, после которой сотрудничество двух стран достигло точки невозврата. Иран и Израиль полностью разорвали отношения. Та же участь ждала и все торговые и экономические связи государств.

Более того, окончание отношений переросло в военное противостояние на Ближнем Востоке. Иран через свои прокси воевал с Израилем в секторе Газа, Йемене, Ливане, Сирии. Война между сторонами началась с 90-х годов прошлого столетия и стала одним из самых острых конфликтов в международных отношениях.

Причины конфликта Ирана и Израиля?

Главная причина конфликта между Израилем и Ираном – ядерная программа Исламской Республики. Тегеран многократно обвиняли в том, что он собирается использовать атом не в мирных целях, а для создания ядерного оружия.

Возможное появление у Ирана ядерного оружия вынудило Тель-Авив смотреть на политику Тегерана по-другому. Наибольшую критику иранская ядерная программа вызывает также и в США.

Иран начал работать над своей ядерной программой с 1980-х годов, и уже в следующем десятилетии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ядерной угрозе со стороны Тегерана. Ситуация усугубилась в 1997 году, когда Иран испытал баллистическую ракету "Шахаб-3", которая могла достигать территории еврейского государства.

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С учетом последующего развития ядерной программы Иран стал восприниматься в Израиле как главная угроза национальной безопасности страны и в целом стабильности на Ближнем Востоке.

Опасаясь появления у Ирана ядерного оружия, Израиль неоднократно наносил удары по ядерным и военным объектам ИРИ и уничтожал иранских ученых, которые занимались ядерным вопросом. Так, в 2020 году Тель-Авив ликвидировал вероятного руководителя иранской ядерный программы Мохсена Фахризаде.

В свою очередь, Иран не раз подчеркивал, что не собирается создавать ядерное оружие, а свою программу намерен использовать только в мирных целях. Об этом говорили и президенты, и, что самое важное, религиозные лидеры страны. Кроме того, Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, а его ядерная программа находится под контролем Международного агентства по атомной энергии.

Еще одна причина конфликта Израиля и Ирана – политико-идеологическая. Иран обвиняет Израиль в незаконной оккупации арабских земель. Более того, Тегеран считает Израиль нелегитимным государством, которое не имеет права на существование. По мнению иранского руководства, Израиль – это проявление империалистической политики Запада по отношению к мусульманскому Востоку.

Тель-Авив со своей стороны говорит не только о ядерной угрозе, но и об иранском экспансионизме – расширении Ираном влияния и контроля на Ближнем Востоке. Израиль обвиняет Иран в поддержке террористических организаций и прокси-сил (что Тегеран категорически отвергает). Кроме того, позиция Ирана по Холокосту является еще одним поводом для враждебности.

Войны Израиля и иранских прокси

Аятолла Рухолла Хомейни после победы Исламской революции заявил, что Израиль оккупировал святые для ислама места, и что Иран никогда с этим не смирится. Сменивший его в 1989 году Али Хаменеи и вовсе назвал Израиль "раковой опухолью" на Ближнем Востоке.

Иран в 80-х годах создал прокси-систему группировок в регионе для защиты своих интересов. Основными такими движениями стали ливанская "Хезболла", йеменские хуситы (группировка "Ансар Аллах"), шиитские группировки в Ираке, а также радикальное палестинское движение ХАМАС. При этом официальный Тегеран всячески отвергает связь с ними.

Израиль воевал против иранских прокси в конфликтах на Ближнем Востоке. Во время Ливанской войны 1982 года и оккупации Тель-Авивом юга Ливана до 2000 года зародилась "Хезболла", которую потом всячески поддерживал Иран.

Уже во время Ливанской войны 2006 года Иран активно помогал шиитским отрядам. Данный конфликт показал масштаб помощи, поскольку Израиль столкнулся с уже хорошо военизированными отрядами. Этот конфликт стал, пожалуй, первой прокси-войной между Израилем и Ираном.

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Другим крупным столкновением иранских прокси и Тель-Авива стала продолжающаяся с 7 октября 2023 года война в секторе Газа между Израилем и ХАМАС. Иран долгие годы финансировал палестинское движение, а также занимался поставками вооружения. При этом власти Ирана сообщали, что не знали о планах ХАМАС. Кроме того, до сих пор не доказана причастность Тегерана к атаке движения на Израиль.

Несмотря на неприязнь, оба государства пытались избежать прямого столкновения. Чаще Израиль и Иран атаковали друг друга на территории третьих стран. Так, в апреле 2024 году Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске. Тегеран в ответ выпустил по Израилю несколько сотен ракет и дронов, однако они были перехвачены.

В том же году случились ликвидации высокопоставленных членов КСИР, "Хезболлы" и ХАМАС. В частности, были убиты глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан. Израиль также провел успешную операцию с применением пейджеров в Ливане, а в октябре Тегеран и Тель-Авив обменялись ракетными ударами.

Из-за чего начался конфликт Ирана и Израиля в 2025 году

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США между Вашингтоном и Тегераном начались переговоры по заключению ядерной сделки. Несмотря на несколько раундов в Италии и Омане, стороны так и не пришли к соглашению.

Израиль 13 июня 2025 года начал операцию "Восходящий лев" против Исламской Республики. Армия еврейского государства атаковала ядерные и объекты Ирана. Было выпущено свыше 200 истребителей израильских ВВС, которые совершили удары по более 100 целям.

Под атакой Израиля оказались иранские объекты в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане. В результате ударов погибли глава Генштаба армии ИРИ Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, а также 14 иранских физиков-ядерщиков.

© Фото: ЦАХАЛ

Как заявило руководство Израиля, цель проводимой операции – остановка иранской ядерной программы. По словам премьера Биньямина Нетаньяху, удары были нанесены "в сердце ядерной программы". Он добавил, что операция продлится столько дней, сколько потребуется.

Ответные действия Ирана последовали вечером того же дня. Тегеран объявил о начале операции "Истинное обещание-3" и атаковал Израиль, используя беспилотники и ракеты. Были нанесены удары по центрам "Моссада", авиабазам страны и зданию Минобороны Израиля.

На сегодняшний день стороны продолжают обмениваться ударами. Когда наступит затишье - неизвестно.