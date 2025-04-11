Ядерные объекты Ирана: сколько, где находятся – Натанз, Фордо, Исфахан

Израиль наносит массированные удары по иранским ядерным объектам. Сколько у Ирана ядерных объектов? Где находятся ядерные объекты в Иране? Какие самые крупные ядерные объекты в Иране?

В ходе операции "Восходящий лев" Израиль атакует ядерный потенциал Ирана. Власти еврейского государства неоднократно заявляли, что цель данной операции – ядерная инфраструктура ИРИ. Что же представляют собой иранские ядерные объекты?

Сколько у Ирана ядерных объектов?

Ядерная инфраструктура Ирана состоит из объектов по добыче урана, его переработке и обогащению, а также мест, занимающихся исследованиями и производством ядерной энергии.

На территории Ирана, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), расположено 27 ядерных объектов, из которых 18 находятся под гарантиями Агентства, а оставшиеся 9 признаны незадекларированными.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Всеми иранскими ядерными объектами управляет Организация по атомной энергии Исламской Республики под руководством Мохаммада Эслами.

Список ядерных объектов в Иране

Обогащением урана занимаются такие ядерные объекты, как:

Уранообогатительный завод в Натанзе;

Уранообогатительный завод в Фордо;

Установка по лазерному обогащению урана по программе AVLIS в Лашкар-Абаде (незадекларированный объект).

За научно-исследовательскую деятельность отвечают:

Тегеранский центр ядерных исследований;

Исфаханский центр ядерных исследований;

Исследовательские центры и отделения в Технологическом университете имени Шарифа, Технологическом университете имени Амира Кабира, Ширазском университете;

Ядерный комплекс "Хондаб";

Департамент ядерных исследований в Йезде;

Исследовательский центр атомной энергии в Бонабе;

Предприятия и цеха по производству центрифуг и деталей к ним в Исфахане и Натанзе;

Технологический исследовательский центр в Лавизан-Шияне (незадекларированный объект).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К добыче, переработке и производству относятся:

Подземный рудник в Сагенде;

Нарыганский горнопромышленный комплекс;

Рудник в Гачине;

Завод по производству уранового концентрата в Эрдекане;

Завод в Бендер-Аббасе;

Установка по конверсии урана в Исфахане;

Экспериментальная установка в Варамине (незадекларированный объект);

Установка по изготовлению пластинчатых твэлов;

Установка по производству топлива в Тегеранском центре ядерных исследований.

В список реакторов и АЭС в Иране входят:

Тегеранский исследовательский реактор в ТЦЯИ (Тегеранский центр ядерных исследований) мощностью 5 МВт;

тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 в Хондабе;

АЭС "Бушер";

АЭС "Карун" (строится с 2023 года);

АЭС "Сирик" (строится с февраля 2024 года);

Хранение и утилизация проводятся на таких объектах, как:

Предприятие по хранению и переработке отходов в ТЦЯИ;

Хранилище отходов в Анараке;

Хранилище в Карадже;

Объект в Туркузабаде (незадекларированный объект).

Где находятся ядерные объекты Ирана?

Иранские ядерные объекты расположены в Натанзе, Исфахане, Аркадане, Йезде, Куме, Тегеране, Бушере, Эраке и ряде других городов Исламской Республики.

Бушерская АЭС

Иранская атомная электростанция "Бушер" находится вблизи одноименного города. Это первая АЭС не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.

Строительство объекта началось в середине 70-х годов прошлого столетия, за ее возведение отвечала компания из ФРГ Kraftwerk. Однако после Исламской революции в 1979 году все работы были остановлены.

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Спустя 13 лет Иран договорился с Россией о продолжении строительства АЭС при содействии Москвы. Работами по возведению станции занимался "Атомстройэкспорт" – компания, входящая в структуру "Росатома".

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока мощностью 915 МВт состоялся в сентябре 2011 года, а уже в августе 2012 года блок был выведен на 100% проектной мощности. Официальная передача первого энергоблока иранской стороне состоялась в сентябре 2013 года.

В 2014 году Россия и Иран договорились о строительстве второго энергоблока мощностью 974 МВт. Работы стартовали в 2019 году, а планируется их завершить уже в 2026 году.

Ядерные объекты в Натанзе

На территории города Натанз расположен крупнейший в Иране уранообогатительный завод, включающий в себя наземный и подземный комплексы с газовыми центрифугами.

Завод начал функционировать примерно с 2007 года. Подземный комплекс может вместить до 50 тыс центрифуг, но на сегодняшний день там установлены 16 тыс. Из них работают 13 тыс, который обогащают уран до 5%.

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Верхняя часть завода состоит из нескольких сотен центрифуг, где обогащение урана достигает 60%.

Комплекс неоднократно подвергался как кибератакам, так и военным нападениям. В 2021 году на нем произошел взрыв, в результате чего случилась авария в распределительной электросети.

В ходе конфликта между Израилем и Ираном в июне 2025 года была атакована надземная часть завода и его электроинфраструктура. Несмотря на атаки, он продолжает работать.

Фордо и Исфахан

Завод по обогащению урана "Фордо" официально был открыт 9 января 2012 года недалеко от города Кум. Он находится на глубине 80-90 м. Объект включает каскады из 3 тыс газовых центрифуг, большая часть из них – новые производительные IR-6. В ноябре 2019 года началась закачка газа.

По официальной версии Ирана, обогащение на заводе "Фордо" будет производиться лишь до уровня 20% (до получения ядерного топлива). Кроме того, Тегеран заявлял, что обогащенный уран будет использоваться в мирных целях – медицинских и исследовательских.

Однако работы на заводе вызывают опасения у мирового сообщества, которое утверждает, что Иран будет обогащать на заводе уран до 95%, что является оружейным уровнем. Более того, МАГАТЭ в 2023 году обнаружило на предприятии частицы урана, которые обогатили почти до 84%.

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Завод "Фордо" является стратегической целью Израиля в конфликте с Ираном. В ходе текущего противостояния израильские ВВС наносили удары по этому ядерному объекту. По данным СМИ, Тель-Авив рассматривает возможность проведения операции на заводе с участием спецназа.

Что касается Исфахана, то в этом городе расположен крупнейший в Иране научно-исследовательский центр ядерных исследований с несколькими реакторами. В нем работают около 3 тыс специалистов, а также функционируют завод по переработке урана и исследовательские установки для производства топливных таблеток для реактора IR-40.

В июне 2025 центр попал под удар израильской армии. Во время конфликта ВВС Израиля нанесли удары по предприятию, в результате чего ядерные объекты получили повреждения.

Другие ядерные объекты в Иране

Ядерные объекты разбросаны по всему Ирану. Крупнейшие центры, заводы и реакторы находятся в Тегеране, Ардакане, Эраке, Бонабе, Йезде и других местах. Кроме того, значительная часть комплексов находится под землей.