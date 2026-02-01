В Кремле подтвердили дату второго раунда переговоров в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил, что следующая встреча Москва-Вашингтон-Киев состоится завтра, как это планировалось ранее.

Второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет, как и планировалось ранее, 4-5 февраля, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду рабочие группы по вопросам безопасности, которые начнутся завтра и продолжатся до четверга (4-5 февраля – ред.)"

– Дмитрий Песков

Он уточнил, что Москву в Абу-Даби будет представлять та же делегация, что была и в прошлый раз, возглавит ее начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, добавил пресс-секретарь.

Остальных подробностей предстоящей встречи Дмитрий Песков раскрывать не стал, ожидается, что она, как и в прошлый раз пройдет в закрытом формате.

Напомним, ранее было заявлено о том, что переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта пройдут между РФ и Украиной без участия США, однако накануне стало известно о том, что Стивен Уиткофф все же прибудет на завтрашнюю встречу, он возглавит американскую делегацию.