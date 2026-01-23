Вестник Кавказа

Северный Кавказ стал аутсайдером России по доступности бензина

Северный Кавказ стал аутсайдером России по доступности бензина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дороже всего бензин в России обходится жителях СКФО – на зарплату на Северном Кавказе можно в среднем приобрести лишь 600-700 л АИ-92.

В рейтинге по доступности бензина в России в самом конце списка оказались все республики СКФО.

Доступность оценивалась по объему бензина АИ-92, который жители российских регионов могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты.

Возглавили рейтинг Москва, Чукотка, ЯНАО – более 2000 л бензина на среднюю зарплату.

В среднем россиянин может приобрести на месячную заработную плату 1393 л топлива.

Хуже всего ситуация с доступностью бензина обстоит на Северном Кавказе, республики СКФО оказались внизу всероссийского рейтинга. В Ингушетии на зарплату можно купить 601 л бензина АИ-92, в Дагестане – 612 л, в Кабардино-Балкарии – 722 л, в Северной Осетии – 742 л, в Карачаево-Черкесии – 750 л, на Ставрополье – 871 л, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.