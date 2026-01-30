В Тегеране рассказали о формировании структуры для переговоров с Вашингтоном

Иран и США продолжают формировать структуру для переговоров по ядерной программе, несмотря на атмосферу войны в СМИ, заявили в Тегеране.

Создание структуры для ирано-американских переговоров по ядерной тематике продолжается, несмотря на нагнетаемую атмосферу. Такое заявление сделал секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Али Лариджани.

"Вопреки искусственно созданной атмосфере медийной войны, формирование структуры для переговоров (с США - ред.) продвигается"

– Али Лариджани

Напомним, Али Лариджани был принят в Кремле президентом России Владимиром Путиным. По словам посла ИРИ в России Казема Джалали, ключевой темой переговоров стало расширение российско-иранских отношений, а точнее экономических связей Москвы и Тегерана. Кроме того, отметил дипломат, Путин и Джалали "провели консультации по важным региональным и международным проблемам".