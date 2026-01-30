Западные спецслужбы не нашли признаков создания ядерного оружия в Иране – СМИ

Иран не обогащает уран до оружейного уровня, сообщили разведывательные службы Запада. Они отметили, что никаких признаков этого в настоящее время нет.

Разведывательные службы Запада не обнаружили доказательств создания Ираном ядерного оружия. Об этом сообщают информированные источники.

Согласно информации, на сегодняшний день нет никаких признаков того, что Исламская Республика занимается обогащением урана до оружейного уровня или делает шаги для создания боеголовки, передает газета The New York Times.

"Разведывательные агентства Запада не обнаружили признаков того, что ведется обогащение высокого уровня для создания материала, пригодного для изготовления бомбы, или другие действия по производству реальной боеголовки. Обогащенный уран, захороненный на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остается на месте, видимо, нетронутым"

– The New York Times

По оценкам Соединенных Штатов, Иран не строил новых ядерных объектов, хотя активность была замечена на двух недостроенных площадках в Натанзе и Исфахане. Спецслужбы Израиля и США отмечают, что прошлогодние удары отбросили иранский проект на срок от 6 до 12 месяцев, при этом центрифуги на объекте в Фордо по-прежнему остаются в нерабочем состоянии.