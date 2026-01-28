Поставки молочной продукции из ОАЭ в РФ выросли в три раза

Россия в минувшем году в три раза нарастила поставки в ОАЭ молочных продуктов – сыра, молока, мороженого. Сумма экспорта почти достигла $1 млн.

Экспорт российской молочной продукции в ОАЭ в 2025 году вырос в три раза, информирует федеральный центр "Агроэкспорт".

"В сравнении с 2024 годом экспорт увеличился в натуральном выражении в 3,3 раза, в стоимостном - в 2,9 раза"

– Агроэкспорт

Уточняется, что по предварительным оценкам, за год РФ экспортировала в ОАЭ около 275 т молочной продукции на почти $1 млн.

Значительно возросли поставки на рынок эмиратов молока и сливок – в 8,4 раза, сыра и творога – в 4,4 раза, мороженого – на 48%. Также вырос экспорт российских кисломолочных продуктов в ОАЭ.