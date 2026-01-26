Тбилиси и Вашингтон обсудили возобновление отношений

Грузия и Соединенные штаты обсудили аспекты перезагрузки отношений между странами и возобновление стратегического партнерства в ходе встречи главы администрации грузинского правительства Левана Жоржолиани с членами аппарата Комитета по международным делам американского конгресса.
Соответствующую информацию сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Особое внимание в рамках встречи было уделено экономическим вопросам, в частности, был отмечен значительный рост экономики Грузии, а также меры по борьбе с коррупцией.
Кроме того, Вашингтон и Тбилиси обсудили обеспечение стабильности в регионе Южного Кавказа.
Напомним, ранее с представителями американского истеблишмента встретилась глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Стороны обсудили транспортный потенциал Среднего коридора и особое значение страны в нем.