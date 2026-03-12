Азербайджан и Китай обсудили стратегическое сотрудничество

Хикмет Хаджиев провел встречу с бывшим послом Китая в Баку. Стороны обсудили стратегическое сотрудничество двух стран и региональные вопросы.

В Баку состоялась встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента АР Хикмета Гаджиева с бывшим специальным представителем правительства Китая по европейским делам, экс-послом Китая в Азербайджане Ву Хунгбо.

О встрече рассказал на своей странице в соцсети помощник азербайджанского президента. Он сообщил, что стороны провели обмен мнениями по всестороннему стратегическому сотрудничеству Азербайджана и Китая. Также состоялось обсуждение ключевых вопросов в регионе.

"Это был ценный диалог, отражающий глубину наших двусторонних отношений"

– Хикмет Гаджиев

