Узбекистан рассчитывает принять более 1 млн туристов из России

В этом году турпоток из РФ в Узбекистан может превысить 1 млн человек. Ожидаемый рост турпотока связан с большим числом авиарейсов между странами и планами Utair по расширению полетной сети.

Новые прямые авиарейсы между городами России и Узбекистана в 2026 году могут поднять российский турпоток в республику выше 1 млн человек, сообщает пресс-служба комитета по туризму Узбекистана.

В прошлом году в Узбекистане побывали 984 тыс россиян. Сейчас еженедельно между странами выполняется свыше 500 прямых рейсов. Перспективы развития авиасообщения между Россией и Узбекистаном обсуждались на Международной туристической выставке MITT 2026 представителями узбекистанского комитета по туризму и российским перевозчиком Utair.

"Стороны выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей выведет сотрудничество в сфере авиаперевозок на качественно новый уровень и будет способствовать достижению цели по приему более миллиона российских туристов в год"

– пресс-служба комитета

На встрече стороны договорились о создании совместной рабочей группы для выработки конкретных предложений по расширению маршрутной сети Utair.

"Расширение географии полетов и увеличение количества рейсов позволит существенно нарастить туристический поток, сделать поездки более доступными для жителей удаленных регионов России"

– пресс-служба комитета