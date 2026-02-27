Обучать блогеров будут власти Ингушетии

Молодежь в Ингушетии сможет научиться вести блоги и в целом работать в сфере медиа в рамках проекта "Рупор молодых", рассказали в правительстве региона.
"Проект реализуется комитетом по делам молодежи Ингушетии и создан для вовлечения подрастающего поколения в медиасферу, формирования профессиональной ориентации и подготовки будущих специалистов в области медиа"
– представитель правительства Ингушетии
Чиновник рассказал, что в ходе реализации образовательного проекта его участникам будут преподавать основы журналистики и ведения блогов. Молодые люди познают принципы создания текстов, фото- и видеоконтента. Кроме того, желающим предоставится возможность выступить в роли ведущего или интервьюера.
Полученные теоретические знания обучающиеся смогут реализовать на практике: они будут задействованы в подготовке молодежных медиапроектов.
Кроме того, в ходе обучения и практики участники смогут окунуться в профессиональную среду, попробовать силы в медийных мероприятиях и конкурсах и начать налаживать сеть профессиональных контактов.