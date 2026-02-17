Ингушетия стала самым "безработным" регионом России

Стало известно, в каких регионах России на конец 2025 года была самая высокая и самая низка безработица. Первое место по количеству безработных заняла Ингушетия.

Более четверти населения Ингушетии – безработные, это самый большой показатель в России, следует из статистических данных на конец прошлого года.

В среднем в России в октябре-декабре 2025 года безработница составила 2,2% (среди граждан от 15 лет и старше). При этом ниже 2,2% безработица была в 58 субъектах, выше - в 27.

Лидером по уровню безработицы стала Ингушетия – 25,5%. Следом разместились соседние республики Северного Кавказа: Дагестан – 11,2%, и Карачаево-Черкессия – 7,1%.

На другом конце рейтинга, с минимальной безработицей (менее 1%) оказались Москва – 0,8%, Новгородская область – 0,8%, Калужская область – 0,9%, передает РИА Новости.